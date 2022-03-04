Махачкала, , 11:58 — REGNUM Одна из улиц в Махачкале будет названа именем погибшего при исполнении своего воинского долга уроженца Дагестана Нурмагомеда Гаджимагомедова. За совершенный им подвиг он удостоен звания Героя России посмертно. С инициативой увековечивания его имени выступил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении дагестанскому офицеру-десантнику Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России за исполнение им с честью воинского долга в ходе специальной операции на Украине. Как стало известно, ценой своей жизни военнослужащий из Дагестана спас своих товарищей, подорвав гранату и уничтожив окруживших его украинских солдат.

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