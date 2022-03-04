Ульяновск, 4 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которому инкриминировали совершение ДТП с тремя погибшими. Суд вынес обвинительный приговор, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Фигурантом уголовного дела стал 39-летний ульяновец. Следствие установило, что 21 июля 2021 года водитель одного из муниципальных предприятий сел за руль КАМАЗа в состоянии алкогольного опьянения. По данным правоохранителей, на скорости боле 110 км/ч при проезде по мосту «Президентский» через Волгу он столкнулся с иномаркой «Киа рио».

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте происшествия, а его супруга и малолетняя дочь — в больницах.

Заволжский районный суд Ульяновска признал водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть трёх лиц). Приговором ему назначено девять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Кроме того, он на два года и шесть месяцев лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля 2022 года в Теренгульском районе Ульяновской области в аварию попал рейсовый автобус. Трое пострадавших обратились за медицинской помощью.

Подробнее:Рейсовый автобус опрокинулся в Ульяновской области