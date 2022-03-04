Сеул, , 11:57 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Audi A4 MotorPage

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Honda, Audi-Volkswagen, Yamaha, Renault Samsung. Всего будет отозвано 49 246 транспортных средства 21 модели.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с программным обеспечением во внедорожнике Renault Samsung XM3, с подушками безопасности в седане Audi A4 40 TFSI Premium и с масляным радиатором в Honda CBR1000RR-R SP.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуется возместить затраченные на ремонт средства.