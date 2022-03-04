Рамалла , , 12:29 — REGNUM Представители Высшего национального совета палестинских заключённых сообщили о том, что им удалось добиться от властей Израиля выполнения своих требований. Об этом 4 марта сообщает информационное агентство Quds.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, ранее заключённые палестинцы объявили голодовку, требуя от властей Израиля отменить новые правила работы тюрем.

«Администрация оккупационных тюрем уступает воле заключенных и отказывается от новых изменений в системе функционирования тюрем, возвращая её к прежнему режиму работы. Высший национальный комитет движения заключённых подтверждает продолжение своей борьбы до полного восстановления своих прав», — заявили представители совета.