Рамалла , 4 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Представители Высшего национального совета палестинских заключённых сообщили о том, что им удалось добиться от властей Израиля выполнения своих требований. Об этом 4 марта сообщает информационное агентство Quds.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Напомним, ранее заключённые палестинцы объявили голодовку, требуя от властей Израиля отменить новые правила работы тюрем.

«Администрация оккупационных тюрем уступает воле заключенных и отказывается от новых изменений в системе функционирования тюрем, возвращая её к прежнему режиму работы. Высший национальный комитет движения заключённых подтверждает продолжение своей борьбы до полного восстановления своих прав», — заявили представители совета.