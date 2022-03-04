Новосибирск, , 11:57 — REGNUM Новосибирская область закупила медицинское оборудование в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Так, регион получил 19 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 412 903 725 рублей для 17 учреждений.

Рентген аппарат Aniskov

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Как уточнили в новосибирском минздраве, к настоящему времени в эксплуатацию введены 14 аппаратов, остальные пять — в стадии монтажа и приёмки.

Новые рентген-аппараты получили в том числе пять поликлиник Новосибирска, два госпиталя ветеранов войн, десять центральных районных и городских больниц региона.