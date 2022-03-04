Самара, , 11:59 — REGNUM Подрядчика на продолжение реставрации объекта культурного наследия федерального значения — здания «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, архитектор Е.Н. Максимова, 1932 г.» в Самаре выберут 24 марта 2022 года. Соответствующий тендер объявило Министерство культуры России, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Плакат Фабрика-кухня завода им. Масленникова Culture.ru

Услуги профинансируют средствами федерального бюджета в сумме до 644 007 522,94 рубля. Такова максимально возможная цена контракта, по которому также предусмотрен аванс в 30%.

Сам объект расположен на улице Ново-Садовая, 149 в Самаре. Работы должны завершить до 1 ноября 2022 года.

«На сегодняшний день здание находится в удручающем техническом состоянии. Здание не эксплуатируется. Визуальное обследование свидетельствует о неудовлетворительном состоянии несущих и ограждающих конструкций», — отмечается в техзадании.

Напомним, год назад в Екатеринбурге также был объявлен тендер на ремонт здания фабрики-кухни УЗТМ — ещё одного объекта культурного наследия.