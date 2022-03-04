Зерноград, Ростовская область, 4 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Ростовская прокуратура через суд потребовала отремонтировать водопроводные сети в Зернограде. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

Нарушения законодательства в сфере водоснабжения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлено, что муниципальные водопроводные сети в Зернограде износились, в связи с чем участились коммунальные аварии, и люди подолгу остаются без воды. Протяжённость устаревших коммуникаций превышает 14 километров.

Ростовский областной суд обязал администрацию Зерноградского городского поселения отремонтировать водопровод. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.