Москва, , 12:00 — REGNUM Российские правозащитники начинают проект по передаче западным журналистам и общественникам достоверной информации о событиях на Украине. Об этом 4 марта заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В то же время глава СПЧ выразил сомнение относительно того, станут ли иностранные СМИ публиковать достоверную информацию, которая не соответствует их редакционной политике.

«В Советском Союзе была цензура и это неправильно. Но тот уровень контроля в большинстве западных СМИ, на мой взгляд, превышает тот уровень цензуры, который был в СССР. Это очень печально. И в прошлые времена СМИ западных демократий считались образцом. Но, к сожалению, похоже, это в прошлом. И это одна из важнейших проблем взаимодействия с западным обществом», — сказал Фадеев.

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