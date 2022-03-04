Москва, 4 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» продолжает осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины в соответствии с заявками. Об этом 4 марта сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

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«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 млн куб. м на 4 марта», — сообщил он.

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Как свидетельствуют также данные «Оператора ГТС Украины», номинация на 4 марта составляет 109,4 млн куб. м, заявка на 3 марта была 109,5 млн куб. м. Это соответствует объёмам долгосрочного контракта.

При этом прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу Ямал — Европа вновь прекратилась после возобновления ближе к ночи 3 марта. На сегодня у Газпрома забронированы около 20,3% мощностей транспортировки по трубопроводу, которые были предложены на аукционе.

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Добавим, что европейские покупатели увеличили заявки на поставку газа Газпрома после взлёта цен, которые резко выросли на фоне введения санкций в отношении России. На данный момент цена газа на хабе TTF выросла до $1724 за тысячу кубометров.