Москва, 4 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум.

Член клуба «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Илья Торосов распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина назначен на должность первого заместителя министра экономического развития РФ.

АНО «Россия — страна возможностей» Илья Торосов

«На новой должности я продолжу курировать финансово-банковскую деятельность, развитие секторов экономики, климатическое и корпоративное регулирование, вопросы повышения энергоэффективности, развития конкуренции и тарифной политики», — рассказал ИльяТоросов о текущих задачах.

В 2018 году Илья Торосов победил в конкурсе «Лидеры России». По итогам конкурса его наставником стал Максим Орешкин — тогда он занимал должность министра экономического развития Российской Федерации.

Илья Торосов отметил, что конкурс «Лидеры России» стал для него не только испытанием управленческих навыков, но и социальным лифтом. Сразу после суперфинала Илья Эдуардович был приглашен на должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

«Участие в конкурсе дало обширные знания и навыки, которые пригодились мне и для адаптации на новом месте работы, когда я только пришел в Минэкономразвития, и для успешного дальнейшего роста уже в должности заместителя министра. Приобретенные за время участия горизонтальные связи помогают искать наиболее эффективные решения поставленных передо мной глобальных задач. Благодаря конкурсу я продолжаю открывать для себя новые возможности в карьере и находить новые интересные вызовы», — поделился победитель конкурса «Лидеры России».

Илья Торосов обладает более чем 10-летним опытом работы в банковской сфере. В 2005-м устроился на позицию ведущего экономиста в Альфа-Банк. С 2006 по 2008 год работал в Райффайзенбанке на должностях: главный специалист, старший менеджер группы развития корпоративного бизнеса в Центральном регионе РФ. Порядка семи лет возглавлял департамент по работе с крупными корпоративными клиентами МДМ Банка. С 2015-го руководил дирекцией обслуживания и финансирования корпоративных клиентов Транскапиталбанка. В 2017-м занял пост исполнительного директора — управляющего партнера финансовой группы компаний «ЮДР». Через год занял должность советника и исполняющего обязанности заместителя председателя правления Тройка-Д Банка.

В 2018 году Илья Торосов принял участие в конкурсе «Лидеры России» и по завершению был приглашен на должность заместителя министра экономического развития Российской Федерации.