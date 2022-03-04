Москва, , 11:57 — REGNUM Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) записал видеоответ на обращение украинского исполнителя Макса Барских к жителям России. Юнусов опубликовал ролик в историях личного Instagram-аккаунта 3 марта.

Тимати Скриншот с YouTube

Тимати раскритиковал исполнителя за его слова в адрес России, а также напомнил Барских, какое количество денег тот смог заработать на выступлениях в РФ. «…ты не перепутал, кто здесь на самом деле «дырявый»? Ты не перепутал, с чьей ложки ты жрал все эти годы?» — говорил рэпер.

Ранее Макс Барских обратился в своих соцсетях к жителям РФ и заявил, что больше не будет выступать перед ними на их территории. «…в вашу дырявую Россию больше никто не захочет приезжать», — заявил артист.

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