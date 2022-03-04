Элиста, 4 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Густав Кюрбе. Порыв ветра. Около 1865

Согласно прогнозу синоптиков, до конца суток 4 марта, ночью и днём 5 марта в Калмыкии ожидается сильный западный ветер, скорость которого будет достигать до 32 метров в секунду.

Жителей Калмыкии просят воздержаться от выездов за город без крайней необходимости, а также быть предельно внимательными и осторожными на улице.