Салехард, , 11:51 — REGNUM На Ямале дешевеет бензин. Причина — снижение оптовых цен на бирже, пояснил «Ямал медиа» руководитель управления ФАС по ЯНАО Андрей Рогожкин.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Кроме того, на рынке образовался избыток товара. В Федеральной антимонопольной службе не исключают, что в ближайшее время в регионе может подешеветь и дизельное топливо.

«Чем больший объем выходит на биржу, не на экспорт, тем больше рынок насыщается, предложение увеличивается. Тут действует закон: раз предложение есть при неизменном спросе, значит, цена идёт вниз», — пояснил изданию Андрей Рогожкин.

Отметим, что в социальных сетях ЯНАО жители сообщают, что стоимость бензина марки АИ-92 местами упала на 6 рублей, АИ-95 — на 3 рубля.