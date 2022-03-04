Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Строительная компания из Швеции Bonava решила прекратить свою деятельности на территории России. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе компании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

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Причиной такого решения в компании назвали отсутствие долгосрочных условий для ведения строительства объектов жилой недвижимости. В компании обещают завершить уже начатые строительные объекты. Отметим, что на сегодняшний день компания строит дома на 810 квартир.

При этом в петербургском филиале Bonava работают 370 сотрудников. В связи с этим компания рассматривает варианты поддержки высвобождаемых работников.

Напомним, ранее о приостановлении работы в России на три месяца заявила и шведская компания IKEA. Приостановил продажи в России и шведский ритейлер одежды и товаров для дома H&M.