Москва, , 11:47 — REGNUM Оценивают своё материальное положение как среднее 55% жителей России. Назвали его хорошим 20%, плохим — 25%. Об этом свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 60%, за последние два-три месяца материальное положение граждан практически не изменилось. Отмечают улучшение 11%, ухудшение — 28%.

Прогнозируют в ближайший год улучшения своей материальной ситуации 22% опрошенных, ухудшение — 17%. Не предвидят никаких перемен 38%.

Опрос провёдён 12−13 февраля 2022 года в 104 населённых пункта. Опрошены 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (48%) оценивает экономическое положение страны как среднее.

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