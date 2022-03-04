Симферополь, 4 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Гуманитарный груз доставлен с территории Крым в город Мелитополь на юге Запорожской области Украины, сопровождали груз и обеспечивали безопасность колонны во время следования военнослужащие, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Всего для жителей Мелитополя доставили 110 тонн продовольствия — это крупы, сахар, соль, консервы, молочные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Крыма в Херсонскую область было доставлено несколько тонн гуманитарной помощи. Накануне, 3 марта, 60 тонн продовольствия для мирных жителей Украины отправил Краснодарский край.