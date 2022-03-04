Чебоксары, 4 марта 2022, 11:46 — REGNUM В столице Чувашии участнику Великой Отечественной войны Федору Михайловичу Рыбакину исполнилось 104 года. Об этом сообщает администрация Московского района Чебоксар.

Федору Михайловичу Рыбакину исполнилось 104 года
Федору Михайловичу Рыбакину исполнилось 104 года
Cap.ru

Федор Михайлович родился 3 марта 1918 года. Учился в Ленинградском военно-ветеринарном училище, на последнем курсе пришло известие о начале Великой Отечественной войны. Воевал в 48-м артиллерийском полку, испытал тяготы блокадного Ленинграда. За проявленное мужество награждён медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны.

После войны руководил совхозом в Набережных Челнах. Также трудился зоотехником, ветеринарным врачом в других населённых пунктах Татарии. На отдых вышел в 80 лет.

Отмечается, что отрадой для ветерана является семья. Вместе с супругой Александрой Павловной успели отметить бриллиантовый юбилей, воспитать троих детей. Сегодня у него восемь внуков, 14 правнуков и три праправнука.

«Федор Михайлович — живой и настоящий пример доблести, отваги. Близкие родственники с особым трепетом говорят о своём любимом отце, дедушке, прадедушке и прапрадедушке», — отмечается в сообщении.

Вместе с супругой успели отметить бриллиантовый юбилей
Вместе с супругой успели отметить бриллиантовый юбилей
Cap.ru

С днём рождения долгожителя поздравили глава администрации Московского района Чебоксары Сергей Ильин и депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Сергей Муравьев. В адрес именинника направлена правительственная телеграмма от главы Чувашии Олега Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в республике насчитывалось 49 жителей, перешагнувших вековой рубеж, самому старшему из них было 107 лет. Большинство долгожителей проживает в Чебоксарах, Новочебоксарске, Батыревском, Яльчикском и Ядринском районах.

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