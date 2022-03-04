Чебоксары, 4 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В столице Чувашии участнику Великой Отечественной войны Федору Михайловичу Рыбакину исполнилось 104 года. Об этом сообщает администрация Московского района Чебоксар.

Cap.ru Федору Михайловичу Рыбакину исполнилось 104 года

Федор Михайлович родился 3 марта 1918 года. Учился в Ленинградском военно-ветеринарном училище, на последнем курсе пришло известие о начале Великой Отечественной войны. Воевал в 48-м артиллерийском полку, испытал тяготы блокадного Ленинграда. За проявленное мужество награждён медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Отечественной войны.

После войны руководил совхозом в Набережных Челнах. Также трудился зоотехником, ветеринарным врачом в других населённых пунктах Татарии. На отдых вышел в 80 лет.

Отмечается, что отрадой для ветерана является семья. Вместе с супругой Александрой Павловной успели отметить бриллиантовый юбилей, воспитать троих детей. Сегодня у него восемь внуков, 14 правнуков и три праправнука.

«Федор Михайлович — живой и настоящий пример доблести, отваги. Близкие родственники с особым трепетом говорят о своём любимом отце, дедушке, прадедушке и прапрадедушке», — отмечается в сообщении.

Cap.ru Вместе с супругой успели отметить бриллиантовый юбилей

С днём рождения долгожителя поздравили глава администрации Московского района Чебоксары Сергей Ильин и депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Сергей Муравьев. В адрес именинника направлена правительственная телеграмма от главы Чувашии Олега Николаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в республике насчитывалось 49 жителей, перешагнувших вековой рубеж, самому старшему из них было 107 лет. Большинство долгожителей проживает в Чебоксарах, Новочебоксарске, Батыревском, Яльчикском и Ядринском районах.