Тахтамукайский район, Адыгея, , 11:45 — REGNUM В Адыгее назначен новый глава Тахтамукайского района. Депутатами районного Совета народных депутатов на этот пост избран Аскер Савв. До назначения на должность он работал заместителем председателя Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, председателем комитета по аграрной политике, имущественным и земельным отношениям.

Адыгея

В ходе тайного голосования все 15 присутствовавших на сессии депутатов остановили свой выбор на Аскере Савве. Он сменил на этом посту Азмета Схаляхо, руководившего районом в течение десяти лет, начиная с 2012 года.

Новому главе муниципального образования 56 лет. Он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «механизация сельского хозяйства», имеет государственные награды республики Адыгеи, в том числе медаль «Слава Адыгеи».