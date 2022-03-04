Эль-Хасака, Сирия, , 11:51 — REGNUM Жители сирийской провинции Хасака остановили конвой армии США, пытавшийся проникнуть на территорию, которая находится под контролем правительства Сирии. Об этом 4 марта сообщает SANA.

База США на территории Сирии в районе населенного пункта Ат-Танф русская весна

По данным журналистов, два инцидента одновременно произошли между сёлами Аль-Салихия и Аль-Даадушья в районе Камышлы провинции Хасака.

Так, колонна американской военной техники попыталась въехать в село Аль-Салихиия, но была остановлена на блокпосте. В то же время, в близлежащем селе Аль-Даадушья была остановлена колонна из четырёх бронемашин, которую «прогнали» местные жители, совместно с сирийскими солдатами и местными ополченцами.