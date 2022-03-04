Астана, 4 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Турецкая Республика готова и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Казахстаном по всем направлениям, что будет способствовать развитию взаимовыгодного партнерства. Об этом в ходе XII заседания казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Нур-Султане с участием премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

(сс) Aridd Турция и Казахстан на карте

Как сообщала пресс-служба главы казахстанского правительства, стороны обсудили обширный спектр вопросов развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

«В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в транзитно-транспортной области, в сферах промышленности, туризма, геологии, здравоохранения и агропромышленного комплекса», — добавили в пресс-службе.

Также внимание было уделено необходимости расширения географии авиалиний между двумя странами и увеличению количества регулярных рейсов.

Премьер-министр Казахстана подчеркнул стратегический характер казахстанско-турецкого партнёрства, отметив, что экспорт из Казахстана в Турцию за 2021 год вырос на 39% и составил около $3 млрд, импорт в Казахстан из Турции за 2021 год вырос на 20,5% и составил $1,1 млрд.

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Также сообщается, что Турция является одним из наиболее приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнёров Казахстана. По итогам 2021 года товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос на 33% и превысил $4,1 млрд.