Варшава, , 11:43 — REGNUM После ранее произошедшего на территории Запорожской атомной электростанции (АЭС) на Украине пожара, радиационный фон в Польше остается в норме. Об этом 4 марта сообщили в польском государственном агентстве по атомной энергии.

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«На территории электростанции не зафиксировано повышения уровня радиации. Радиационная ситуация в Польше остаётся в норме», — говорится в сообщении.

При этом ранее военнослужащие Вооружённых сил России заняли площадку Запорожской АЭС.

Напомним, 4 марта в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС, который представляет собой здание размером 60 на 40 метров и расположен в городе Энергодаре, вспыхнул пожар. Огонь охватил помещения на третьем, четвёртом и пятом этажах. В 05:55 (06:55 мск) пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. м. А ещё полчаса спустя потушен. Жертв и пострадавших нет.