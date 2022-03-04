Ставрополь, 4 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Ставропольском крае смогут обрести собственное жилье с помощью региональных властей вынужденные переселенцы, имеющие официальный статус и гражданство РФ. Их обеспечат жилищными сертификатами, сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры.

Gov39.ru Памятка соотечественникам-переселенцам

Для получения помощи от государства гражданин должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также иметь статус вынужденного переселенца, который присваивает управление по вопросам миграции, уточнил и. о. главы ведомства Валерий Савченко.

По данным пресс-службы минстроя, в 2022 году из регионального бюджета будет выделено для решения вопроса с жильем для вынужденных переселенцев около 10 млн рублей.

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