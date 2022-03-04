Копенгаген, , 11:53 — REGNUM Компания LEGO продолжит продавать свои товары на территории России. Информация об этом появилась в телеграм-канале «РИА Новости» 3 марта.

Экспозиция с игрушечными машинами из наборов LEGO Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Как отмечают в телеграм-канале, торговая сеть и интернет-магазин продолжают работать в России. Цены на продукцию выросли, но она остаётся в наличии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Finans. dk опубликовало информацию, что LEGO перестанет отгружать свои товары в РФ. Датское издание привело «цитату» представителя компании Бенджамина Хьорта: «Мы приостановили всю транспортировку продукции в Россию из-за действия санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать».

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