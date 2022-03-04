Москва, 4 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил министрам отправиться с депутатами в регионы и разговаривать с гражданами, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Коллеги из правительства, есть предложение. У депутатов каждый месяц региональная неделя. Берите за свой счет и вместе с депутатами в регионы, где проходят встречи с избирателями. Тогда вы поймете, о чем речь идет», — сказал Володин.

Он напомнил, что Госдума утверждает министров.

«Поэтому нам важно, чтобы вы были эффективными. Об этом речь идет. А когда все современные, языки выучили, KPI, многое другое, но не знаем жизнь на местах, это все не поможет в решении вопросов. Так или нет? Так», — рассуждает депутат Госдумы.

Госдума обсуждает пакет мер поддержки граждан и бизнеса на фоне санкций из-за военной операции по защите ДНР и ЛНР.