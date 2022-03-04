Москва, 4 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Теоретически криптовалюты могут быть использовать для обхода санкций, но масштабы их применения будут крайне незначительными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев. Так он прокомментировал рассуждения министра экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэра, о том, что в ЕС хотят не допустить того, чтобы РФ воспользовалась криптовалютами для обхода санкций.

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«Теоретически криптовалюты могут быть задействованы для обхода санкций как средство платежа за товары, в отношении которых введены ограничительные меры, — сказал Фиапшев. — Но возможные масштабы использования криптовалют в таких целях будут незначительными. Может, за счет этого средства платежа и смогут решаться отдельные проблемы восполнения ожидаемого дефицита комплектующих деталей, высокотехнологичных потребительских и иных товаров и прочего. Но эффекты будут крайне фрагментарные, тем более если учесть ожидающие нас проблемы доставки товаров из-за рубежа, логистические трудности и тому подобное».

Кроме того, он обратил внимание на то, зарубежные финансовые институты ограничат возможности последующей конвертации криптовалюты в фиатные деньги.

«Тем не менее действующие сегодня в России ограничения в отношении криптовалют, намерения иностранных регуляторов будут заметно сдерживать, но не исключать использование этого актива в целях обхода введенных санкций», — отметил Фиапшев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что криптовалюта может быть инструментом обхода санкций, которые введены странами Запада против РФ.