Москва, , 11:40 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 450 млн рублей на развитие моногородов. Об этом 4 марта сообщает сайт правительства России.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

На эти средства планируется создать объекты инфраструктуры, построить социальные и промышленные объекты, а инвесторы при помощи федерального финансирования смогут произвести капитальные затраты и приобрести новое оборудование.

Реализация намеченных планов поможет создать не менее 478 рабочих мест.

«Всего на проекты развития моногородов в 2022 году из федерального бюджета будет направлено более 2,9 млрд рублей», — рассказали в правительстве.