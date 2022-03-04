Москва, , 11:39 — REGNUM У юаня есть большие шансы преуспеть в конкуренции с долларом на международном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала высказывание главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что России и Китаю потребуется очень много времени, чтобы создать аналог межбанковской системы SWIFT.

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«Чтобы создать любую систему необходимо время, особенно на международном уровне и сопоставимую со SWIFT. Он прав, — сказала Криворучко. — Но можно использовать систему, которую Китай давно создал на международном рынке. Это система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Но даже CIPS еще нескоро сможет заменить собой SWIFT. На международных финансовых рынках на юань приходится менее 2% платежей, что выглядит довольно бледно на фоне евро, британского фунта и иены, не говоря уже о долларе с его 40-процентной долей. Платежная система CIPS — это около 0,3% от размеров SWIFT. У юаня больше шансов преуспеть в конкуренции с долларом на международном уровне. К CIPS уже присоединились 23 российских банка, тогда как в СПФС есть только один китайский участник — Банк Китая».

Тем не менее, как полагает Криворучко, CIPS могла бы стать региональной альтернативой SWIFT, например, в ЕАЭС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что всем российским банкам следует запретить доступ к международной системе SWIFT.

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