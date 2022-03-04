Владикавказ, 4 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Жители Северной Осетии поддержали участников военной специальной операции России на Украине. В Моздоке состоялась акция на главной площади города, на которую вышли представители общественности, ветеранских организаций, горожане. В акции поддержки военнослужащих приняли участие юнармейцы, школьники, педагоги, представители комитета солдатских матерей, творческой интеллигенции.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

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«На фоне многометровой георгиевской ленты с плакатами они выражали благодарность и желали удачи военнослужащим», — сообщили в администрации муниципалитета.

Поддержку проводимой Россией специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины выразили и другие жители Северной Осетии. Так, во Владикавказе футболисты муниципальной спортивной школы «Владикавказская академия спорта» выложили из футбольных мячей на поле букву Z и развернули российский триколор.

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