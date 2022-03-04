Самара, , 11:38 — REGNUM Семь объектов водоотведения намерены ввести в эксплуатацию в текущем году в Самарской области. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что в рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в регионе в 2022 году планируют проводить работы на 11 объектах водоотведения, в том числе семь них намерены ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Отмечается, что это проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений в Новокуйбышевске, в поселках Усть-Кинельский и Лебедь городского округа Кинель, Похвистнево, Отрадном, селе Елховка, Нефтегорске, поселке Новокашпирский (Сызрань), а также возведение комплекса биологической очистки сточных вод на городских очистных канализационных сооружениях Самары и наружных сетей дождевой канализации в Нефтегорске. При этом общий объем субсидии на выполнение работ в текущем году составляет более трех млрд рублей.

«Все контракты на строительные работы на этих объектах будут заключены до конца марта», — приводит пресс-служба слова министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александра Мордвинова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в текущем году намерены начать проектирование новых систем водоснабжения.