Кабанский район, Бурятия, 4 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В посёлке Выдрино Кабанского района Бурятии запущены первые очистные сооружения, построенные по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 4 марта произведён тестовый запуск оборудования.

Правительство Бурятии Очистные сооружения в посёлке Выдрино на Байкале. Бурятия

В ходе мероприятия глава республики Алексей Цыденов напомнил, что о поручении главы государства построить 21 очистное сооружение в населённых пунктах, связанных с Байкалом.

«И вот — первый комплекс мы сегодня запустили в Кабанском районе, Выдрино — это современное новое оборудование, соответствующее всем экологическим требованиям», — отметил он, поздравив жителей.

Комплекс включает в себя две линии, пропускная способность которых составит по 150 кубометров стоков в сутки. После работы в тестовом режиме, на производственную мощность они выйдут в мае. Стоимость работы составила более 91 млн рублей.