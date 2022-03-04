Симферополь, 4 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Восстановить систему мелиорации и вернуться к выращиванию риса могут на территории Крыма благодаря возобновления водоснабжения по Северо-Крымскому каналу. Об этом 4 марта заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

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Константинов в эфире «России 24» заявил, что текущих запасов воды в водохранилищах региона хватит на ближайшие два года. Ценность Северо-Крымского канала, подчеркнул он, — прежде всего в перспективах для экономики. В частности, с его восстановлением регион может вернуться к производству риса, от которого вынужденно отказался в 2014—2015 годах.

«Эту отрасль возможно восстановить», — отметил Константинов.

Однако для использования воды для сельского хозяйства в северном Крыму необходимо восстановить систему мелиорации, разрушенной в украинский период. Кроме того, по словам спикера Госсовета, требует серьёзной работы и украинская часть канала.

Как сообщало ИА REGNUM, поступление воды в Северо-Крымский канал из Днепра было перекрыто в 2014 году Украиной, после решения крымчан о воссоединении с Россией. 26 февраля 2022 года российские военнослужащие взорвали дамбу, которая перекрывала поступление воды в канал.