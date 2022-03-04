Гранада, Испания, 4 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Более половины территории Испании остаётся в состоянии тревоги из-за снегопадов, минимальных значений температуры воздуха, штормов, дождей или сильного ветра. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство (Aemet).

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Метеорологи особо отмечают состояние погодной тревоги в Андалусии, Валенсии и Мелилье, где действует оранжевый уровень («значительный риск»).

В Андалусии в провинции Гранада действует оранжевое предупреждение о снегопадах в Гвадиксе и Басе: ожидается, что на этих территориях на высоте от 1 000 до 1 200 метров выпадет снег толщиной до восьми сантиметров за 24 часа. В Хаэне — желтый уровень погодной опасности («риск»): снегопады затронут пункты Касорла, Сегура и горную местность.