Пермь, , 12:06 — REGNUM Министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова заявила о нарушении базовых принципов олимпизма и параолимпизма после того, как Международный параолимпийский комитет (МПК) вынес решение об отстранении от участия в соревнованиях сборных России и Белоруссии. Об этом сообщает Накануне.RU.

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Свой комментарий относительно ситуации, связанной с отстранением российских спортсменов от параолимпиады Чеснокова оставила в закрытом Instagram-аккаунте. Глава пермского минспорта акцентировала внимание на том, что спорт должен быть вне политики.

«Базовые принципы олимпизма, паралимпизма нарушаются! Это говорит о том, что все те ценности, которые декларируются западной частью мирового сообщества — только декларация! Невозможно читать унизительные отзывы о российских спортсменах, об отмене спортивных событий, отказах в участии паралимпийцам! Запад может проводить международные соревнования и выявлять лучших! Но! Эти лучшие спортсмены никогда не будут носить звания лучших, так как они не соревновались с лучшими российскими спортсменами, среди которых есть и наши пермяки. Во всей этой ситуации считаю, что спорт должен оставаться серьезной консолидирующей силой как внутри отдельной страны, так и мирового сообщества в целом!» — отметила Татьяна Чеснокова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил об отстранении от участия в состязаниях сборных России и Белоруссии. МПК объяснил своё решение тем, что ряд сборных якобы заявил о нежелании участвовать в Играх, если на них будут присутствовать российская и белорусская команды.