Барнаул, , 11:32 — REGNUM Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 4 марта 2022 года за сутки выявлены 1682 новых носителя (на 178 человек меньше, чем сутками ранее).

Машина реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Число тестирований увеличилось с 8540 до 10 776 (на 2236 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 30 395 (на 125 за сутки) и 196 503 (на 1336 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных возросло до 523 (+15 за сутки). Из них 180 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9515 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2477 жителя края (+2 за сутки).

Кроме этого, 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-17 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 30 837 зараженных коронавирусом (+347 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 242 772 человек, выздоровели 214 149 человек (+ 2503 за сутки).

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