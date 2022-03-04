Великий Новгород, , 11:34 — REGNUM В Новгородской области за прошедшие сутки от COVID-19 скончался только один человек, это на три летальных случая меньше, чем сутками ранее. Об этом 4 марта сообщили в федеральном оперштабе.

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В регионе за сутки выявили 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 78 случаев меньше, чем в статистике за 2 марта. Показатель заражения в области стремительно продолжает сокращаться, уже третьи сутки подряд он составляет менее 300 случаев.

В связи с новыми заболеваниями продолжается и госпитализация. За сутки в стационары региона положили 57 человек, что на 11 пациентов меньше, чем сутками ранее. Статистика госпитализаций в Новгородской области пока не стабильна.

Выздоровели за сутки от COVID-19 в области 806 человек. Этот показатель увеличился на 32 пациента по сравнению со статистикой за 2 марта.

С начала пандемии в Новгородской области выявили 93 915 случаев заражения коронавирусом. От ковида, как основной причины смерти, скончались 945 человек, а выздоровели — 80 184 человек.

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