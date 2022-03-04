Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Сегодня, 4 марта, в селе Эргнети состоится очередной раунд переговоров в рамках механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи»

На границе Грузии и Южной Осетии Ssg.gov.ge

Основными темами обсуждения станут «похищение граждан Грузии и незаконное пересечение границы». Внимание будет уделено «незаконным военным учениям на оккупированной территории».

Было заявлено, что в цхинвалских «так называемых правоохранительных органах» объявлено чрезвычайное положение. Шесть граждан Грузии, как сообщает телеканал, всё еще остаются в «плену у цхинвалского оккупационного режима».

Напомним, что Грузия регулярно обвиняет власти России и Южной Осетии в похищении грузинских граждан и перекройке линии границы.