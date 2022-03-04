Минобороны России показало пораженную технику ВСУ
Москва, 4 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Министерство обороны России распространило видео пораженной техники Вооруженных сил Украины и брошенных американских противотанковых комплексов Javelin.
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Так, в ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела правая гусеница.
На трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных ВСУ ПТРК Javelin.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил на слушаниях в подкомитете комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, что Вашингтон рассчитывает, что новые санкции Запада против России помогут США значительно расширить свою долю на рынке вооружений.
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