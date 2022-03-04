Москва, , 11:30 — REGNUM В Москве к 15 марта возобновятся очные занятия проекта для пенсионеров «Московское долголетие». Об этом сообщила 4 марта вице-мэра столицы Анастасия Ракова.

Анастасия Ракова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, старт занятий будет проводиться поэтапно, перечень уже открытых групп будет появляться на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Ракова пояснила, что возобновление проекта стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации.

Как рассказала вице-мэр, стать участниками проекта могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Кроме того, такая возможность есть у москвичей, вышедших на досрочную пенсию.

Ранее о новом запуске проекта «Московское долголетие» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.