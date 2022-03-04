Барнаул, , 11:29 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 4 марта 2022 года вакцинированы 1 359 482 человек (+2753 за сутки). Из общего числа привитых 52 843 жителя региона получил первую прививку (на 62 меньше, чем сутками ранее).

Вакцинация Pan American Health Organization PAHO

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Число полностью привитых граждан составило 1 216 295 (+2164 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 90344 ревакцинированных (+651 за последние сутки).

Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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