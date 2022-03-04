Рустави, Грузия, , 11:29 — REGNUM В тюрьме № 12, расположенной в грузинском Рустави, временно отстранили от несения службы охранника, на которого пожаловался адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шоте Тутберидзе. Об этом сообщает пресс-служба Специальной пенитенциарной службы при минюсте республики.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Поясняем, что 2 марта с. г. в пенитенциарном учреждении N12 между Шотой Тутберидзе и одним из сотрудников Специальной пенитенциарной службы имел место определённый инцидент», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проводится расследование. Сообщается, что ведомство будет сотрудничать по этому вопросу со следствием.

Ранее Тутберидзе заявил журналистам, что один из охранников якобы обматерил его, а потом нанёс «физическое оскорбление».

Напомним, Саакашвили задержали и поместили в тюрьму 1 октября 2021 года. Сначала экс-президент призывал сторонников сменить власть в Грузии и освободить его. Потом он стал заявлять, что для лечения ему очень нужно выехать за границу и пообещал вернуться, как только вылечится.