Сеул и Канберра договорились о сотрудничестве в сфере электронной торговли
Сеул, 4 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Австралии договорились об укреплении сотрудничества в сфере электронной торговли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.
Соответствующая договоренность была достигнута в ходе видеоконференции между главой торговой политики министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ким Ван Ги и первым помощником министра иностранных дел и торговли Австралии Элизабет Боуз.
Представители двух стран договорились тесно сотрудничать на переговорах Всемирной торговой организации (ВТО) по электронной торговле и на других обсуждениях региональных стандартов такой торговли, а также активно обмениваться информацией и расширять совместные проекты, чтобы способствовать переходу своих отраслей на цифровые технологии.