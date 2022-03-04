Сеул, 4 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Австралии договорились об укреплении сотрудничества в сфере электронной торговли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе видеоконференции между главой торговой политики министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ким Ван Ги и первым помощником министра иностранных дел и торговли Австралии Элизабет Боуз.

Представители двух стран договорились тесно сотрудничать на переговорах Всемирной торговой организации (ВТО) по электронной торговле и на других обсуждениях региональных стандартов такой торговли, а также активно обмениваться информацией и расширять совместные проекты, чтобы способствовать переходу своих отраслей на цифровые технологии.