Джакарта, 4 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в городе Вайнгапу провинции Восточная Нуса-Тенгара, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 4 марта в 14:00 по западно-индонезийскому времени.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 6 км от Вайнгапу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Остерегайтесь возможных повторных толчков», — предупредили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба ВВС Индонезии Фаджар Прасетио заявил, что санкции западных стран против России повлияют на Индонезию и другие страны.