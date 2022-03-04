Якутск, , 11:36 — REGNUM Удивительным назвал то, что некоторые якутяне встали на защиту нацистов, председатель ассамблеи народов Якутии Александр Подголов. Он считает, что культура и традиции народов России важнее западных ценностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в оперштабе республики.

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Он признался, что ему странно видеть реакцию некоторых своих земляков на события на Украине.

«Удивительно, что некоторые люди встали на защиту фашистов, расистов, нацистов, и непонятно, чем они мотивируются. Очень печально, что они на одни весы складывают брендовые тряпки, доллары, евро, а на другую чашу весов — жизни детей Донбасса, нашу культуру, наше уважение друг к другу», — отметил Александр Подголов.

Он считает, что ценности Запада не должны победить ориентацию граждан России на свои культуру и традиции. Председателю ассамблеи народов Якутии хотелось бы, чтобы жители нашей страны уважали и любили друг друга.

Как сообщало ИА REGNUM, обилие вооружения на территории Украины и её использование как плацдарма угрожали безопасности России, заявил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярёв. Он назвал единственно верным решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции по просьбе ЛНР и ДНР.