Что перевесит: доллары или жизни детей? — о ситуации в Донбассе
Якутск, 4 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Удивительным назвал то, что некоторые якутяне встали на защиту нацистов, председатель ассамблеи народов Якутии Александр Подголов. Он считает, что культура и традиции народов России важнее западных ценностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в оперштабе республики.
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Он признался, что ему странно видеть реакцию некоторых своих земляков на события на Украине.
Он считает, что ценности Запада не должны победить ориентацию граждан России на свои культуру и традиции. Председателю ассамблеи народов Якутии хотелось бы, чтобы жители нашей страны уважали и любили друг друга.
Как сообщало ИА REGNUM, обилие вооружения на территории Украины и её использование как плацдарма угрожали безопасности России, заявил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярёв. Он назвал единственно верным решение президента РФ Владимира Путина о проведении специальной операции по просьбе ЛНР и ДНР.