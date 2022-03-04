Верхнетекетский район, Томская область, 4 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Верхнекетском районе Томской области произошло ДТП с участием автоцистерны. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

В ночь на 4 марта грузовой автомобиль Scania R114, перевозящий в полуприцепе-цистерне около 28 тонн дизельного топлива, съехал с дороги в кювет возле железнодорожного переезда. Как отмечается, 43-летний водитель не учёл дорожные условия и не справился с управлением.

«В результате происшествия люди не пострадали, транспортному средству причинен материальный ущерб, разлива топлива не произошло», — отметили в управлении.

Выехавшие на место сотрудники ДПС организовали перемещение прицепа на безопасное расстояние от железнодорожных путей. По факту происшествия организована проверка.

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