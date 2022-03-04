Новосибирск, , 11:28 — REGNUM В новосибирский арбитраж подан банкротный иск, адресованный ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» из Барабинска. Заявление налоговой службы пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Новосибирской области подала иск 3 марта 2022 года. Сумма заявленного долга — 6 095 143 рубля. Прочие детали ещё не сообщались.

В едином государственном реестре юрлиц завод зарегистрирован с января 2012 года. Компания по основному виду деятельности занимается производством нефтепродуктов. Владельцы — ООО «Вектор» с долей 90,9% (собственник — Ольга Орещенко) и директор Александр Осьминин — 9,1%. Уставный капитал фирмы — 110 тыс. рублей.

Напомним, в феврале 2022 года схожий иск получил один из старейших нефтеперерабатывающих заводов Краснодарского края — ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод». Слушания назначены на 14 апреля 2022 года.