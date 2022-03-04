Калуга, 4 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Калужской области за неделю подорожали некоторые бакалейные товары, молоко, яйца, помидоры и капуста. Максимально выросла цена на вермишель — на 4,2% (на 3,7 руб./кг). Об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары под председательством министра конкурентной политики области Николая Владимирова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продуктовый магазин

В рамках заседания калужский министр отметил, что дефицита продовольственных товаров на территории области нет. По данным статистики, в Калуге среди соседних областных центров наблюдались максимальные цены на сосиски, сардельки, молоко питьевое пастеризованное, сыры, лук репчатый и свежие огурцы.

По информации Калугастата, в январе 2022 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами составил 9 млрд 567 млн рублей, что в товарной массе на 3,4% больше, чем в январе 2021 года.