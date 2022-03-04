Токио, , 11:24 — REGNUM PlayStation прокомментировала проблемы запуска гоночной игры Gran Turismo 7 в России. Об этом 4 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Volkswagen Beetle из игры Gran Turismo Carscoops

Пресс-служба PlayStation уточнила, что официальный релиз Gran Turismo 7 в России был отложен на неопределённый срок. Информация о новой дате выхода игры появится позднее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, геймеры из России не смогли получить доступ к Gran Turismo 7 в день официального релиза. Возможности поиграть не было даже у тех, кто заранее оформил предзаказ.

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